La Fiorentina è tornata a Firenze, tre giorni di riposo. Dal 31 luglio ritiro a Montecatini, poi il Gala

(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - Dopo la tournée negli Stati Uniti la Fiorentina è rientrata oggi a Firenze: Vincenzo Montella ha concesso tre giorni di riposo fissando la ripresa per lunedì al Centro sport...

(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - Dopo la tournée negli Stati Uniti la Fiorentina è rientrata oggi a Firenze: Vincenzo Montella ha concesso tre giorni di riposo fissando la ripresa per lunedì al Centro sportivo. Da mercoledì 31 luglio i viola si trasferiranno a Montecatini per un breve ritiro che ci concluderà il 3 agosto con un'amichevole alle 21 a Livorno contro la formazione locale. A questa ne seguirà un'altra, domenica 11, quando la Fiorentina affronterà al Franchi, davanti ai propri tifosi, il Galatasaray. Sarà l'ultimo test prima del debutto ufficiale della nuova stagione, il 17 o il 18 agosto in Coppa Italia. A segnare l'avventura americana è stata soprattutto la vicenda-Chiesa: non sono mancati momenti anche di forte tensione e se è vero che, come hanno ribadito a più riprese lo stesso presidente Commisso e il ds Pradè, la vicenda è chiusa e chiarita, è altrettanto vero che ogni giorno potrebbe essere quello buono per un incontro, a questo punto inevitabile, non solo con Chiesa ma anche col padre Enrico che ne cura gli interessi.