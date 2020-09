Fiorentina-Grosseto, annullata l’amichevole in programma venerdì a Montecatini. Il motivo

Novità importanti dal Centro Sportivo Davide Astori. Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, si è allenato con la squadra e sta procedendo verso il recupero completo dopo l’infortunio patito in Nazionale. Ancora differenziato per Erick Pulgar dopo la positività al Coronavirus. Infine è saltata l’amichevole in programma venerdì prossimo contro il Grosseto. A comunicarlo è la stessa società toscana che milita in Lega Pro: “L’Us Grosseto 1912 comunica che per problemi logistici, come comunicato dalla società Acf Fiorentina, la gara tra Fiorentina e Grosseto è stata annullata”. Lo riporta Radio Bruno Toscana

