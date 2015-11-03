Labaro Viola

Notizie Grosseto Fiorentina

Pioli: "Dzeko? Professore del calcio. Serve trovare tutti la migliore condizione possibile"

25 luglio 2025 10:30

TOP E FLOP FIORENTINA: DZEKO FA ASSIST E REGIA OFFENSIVA. SOTTIL NERVOSO, LITIGI E POCO ALTRO

24 luglio 2025 21:55

Formazione Fiorentina: Pioli mette in campo pochi titolarissimi. Avanti con il 3-4-2-1

24 luglio 2025 19:25

Dzeko: "Siamo un gruppo unito per vincere, a Firenze mi sento già come se fossi a casa"

23 luglio 2025 20:46

Dazn trasmetterà le amichevoli della Fiorentina contro Grosseto, Carrarese, Leicester e Manchester

22 luglio 2025 11:34

Kayode a fine gara: "Ho grandi stimoli quest'anno, devo confermarmi e migliorare"

05 agosto 2024 22:14

TOP E FLOP FIORENTINA: KOUAMÈ FA TRIPLETTA, BENE FORTINI E KAYODE. MALE CHRISTENSEN

05 agosto 2024 22:00

Nessuna copertura televisiva per Grosseto-Fiorentina, ma sarà disponibile sul sito della società viola

05 agosto 2024 13:09

Il Grosseto ufficializza la data dell'amichevole contro la Fiorentina: si giocherà il 5 agosto

27 giugno 2024 15:53

Perla di Sabiri, precisione di Arthur, Brekalo e Jovic di giustezza. Vince 4-0 la Fiorentina, il racconto della gara

01 agosto 2023 22:28

Segna Brekalo, Cabral sbaglia tutto, Arthur fa gol ed è punto di riferimento per la manovra della Fiorentina

01 agosto 2023 21:30

Esodo tifosi Fiorentina a Grosseto: in 7mila per l'amichevole di stasera allo Zecchini

01 agosto 2023 09:10

Tutto esaurito per Grosseto-Fiorentina: riaperta anche la Gradinata dello Zecchini. Altri 1500 posti

31 luglio 2023 19:20

La Fiorentina ha ceduto in prestito al Grosseto il forte terzino 2004 della Primavera Messini

15 dicembre 2022 12:07

Fratini: "Io alla Fiorentina? Siamo più vicini. Avrei voluto aprire un canale preferenziale con il Grosseto..."

27 ottobre 2020 11:53

Esclusiva Dg Grosseto a LV: "Onorati di essere invitati per l'amichevole. Giovani viola? Stiamo collaborando.."

11 settembre 2020 13:26

Fiorentina-Grosseto si giocherà domani alle 17,30 al Franchi. Diretta tv

10 settembre 2020 21:34

Fiorentina-Grosseto, annullata l'amichevole in programma venerdì a Montecatini. Il motivo

09 settembre 2020 21:28

Sersanti promesso sposo della Fiorentina: resterà in prestito al Grosseto o giocherà in Primavera?

16 maggio 2020 12:57

Archivio

Esplora l'archivio di Grosseto

Sett. 30
Sett. 32 Sett. 26
Sett. 31
Sett. 50
Sett. 44 Sett. 37 Sett. 20