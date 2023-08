Segna Brekalo, Cabral sbaglia tutto, Arthur fa gol ed è punto di riferimento per la manovra della Fiorentina

Fa molto caldo a Grosseto, la Fiorentina gioca davanti a 7 mila spettatori e tanti tifosi viola presenti allo stadio Zecchini. Nel primo tempo la squadra viola ha prodotto tantissime occasioni da gol ma nessuna rete con il centravanti Cabral che ha sprecato diverse opportunità, la più ghiotta quella dopo aver raccolto il passaggio del portiere avversario direttamente dal rinvio dal fondo ma il brasiliano, con la porta completamente spalancata. Ottima impressione quella del giovane Comuzzo, classe 2005, schierato al centro della difesa in coppia con Milenkovic. Il giovane non ha sbagliato nemmeno un intervento. Brekalo e Castrovilli, seppur non hanno mai trovato la finalizzazione vincente, si sono dimostrati parecchio vivaci e intraprendenti. Uno dei migliori è stato certamente Arthur, il centrocampista ex brasiliano ha preso in mano la squadra, è un punto di riferimento per la manovra con i compagni che lo hanno cercato molto. Il gol del vantaggio è arrivato grazie a Brekalo che dopo il cross di Dodo, prima ha preso il palo su colpo di testa, poi nella ribattuta ha trovato la rete.

LA FIORENTINA VICINA A PRENDERE MINA