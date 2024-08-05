TOP E FLOP FIORENTINA: KOUAMÈ FA TRIPLETTA, BENE FORTINI E KAYODE. MALE CHRISTENSEN

La Fiorentina vince in amichevole 2-7 contro il Grosseto, ecco i migliori e i peggiori della squadra viola in gara

La Fiorentina vince sul campo del Grosseto per la penultima amichevole estiva prima dell'esordio in campionato contro il Parma, finisce 2-7 con i gol di Kouamè (tripletta), Pongracic, Kayode, Colpani e Rubino

TOP

Fortini: Il giovane classe 2006, schierato esterno sinistro gioca una grande gara fatta di dribbling, assist, volate pericolose. Una vera e propria spina nel fianco della difesa del Grosseto che lo soffre particolarmente. C'è il suo zampino in diversi gol segnati

Kouamè: tripletta per il giocatore viola che con Palladino è tornato a giocare centravanti puro. La sua gara inizia male con un gol facile sbagliato da due passi. Superato questo errore non sbaglia più e fa 3 gol in tre circostanza in cui non si fai trovare impreparato. Il gol di Colpani arriva grazie alla sua generosità

Kayode: Prima esterno a destra, poi in difesa il giovane 2004 viola sembra già ampiamente in forma. Segna un gol ma dimostra ripetutamente di essere pronto per l'inizio della stagione. La sua gara è un bel mix di recuperi, corse e servizi

FLOP

Christensen: Il portiere danese è molto superficiale nelle letture. Il primo gol del Grosseto arriva anche per colpa sua, esce dalla sua zona in maniera sconsiderato fino a fuori area e viene punito da un pallonetto

Quarta: Il difensore argentino è tornato prima del tempo nel ritiro viola (aveva a disposizione più giorni di vacanza) ma è voluto tornare il prima possibile al Viola Park. Detto questo, non è ancora brillante e si vede. Spesso commette degli errori di lettura ed è ancora (giustamente) indietro

Infantino: Abbiamo paura che per l'argentino le possibilità possano essere sempre meno, un anno dopo il suo arrivo ancora non si dimostra all'altezza della situazione. Troppo timido e lontano dal livello degli altri compagni

LA RICHIESTA DEGLI AGENTI DI TESSMANN ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/gli-agenti-di-tessmann-chiedono-alla-fiorentina-2-milioni-di-commissioni-per-chiudere-loperazione/263116/