Gli agenti di Tessmann chiedono alla Fiorentina 2 milioni di commissioni per chiudere l'operazione

Tessmann alla Fiorentina ancora non è stato sbloccato. Gli accordi ci sono quasi tutto, manca quello con gli agenti per le commissioni

Tessmann alla Fiorentina è un'operazione bloccata da esattamente una settimana. Il club viola aveva raggiunto tutti gli accordi, sia con il Venezia, proprietaria del cartellino e sia con il calciatore con un ingaggio da oltre 1 milione netto a stagione. Il problema è sorto sulle condizioni perchè gli agenti del calciatori hanno chiesto 2 milioni di commissioni per far andare in porto il trasferimento di circa 6/7 milioni per il costo del cartellino. Una cifra che la società viola considera troppo alta e che dunque ha bloccato, almeno per il momento, questa trattativa con il calciatore che, terminata la sua esperienza alle Olimpiadi di Parigi con gli Stati Uniti, adesso si aggrega al Venezia. In attesa di sviluppi.

GUDMUNDSSON SEMPRE PIU' VICINO ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-ha-raggiunto-gli-accordi-per-gudmundsson-giovedi-sera-da-sistemare-i-dettagli/263113/