La Fiorentina ha ceduto in prestito al Grosseto il forte terzino 2004 della Primavera Messini
Il talentuoso terzino della Fiorentina Primavera Tommaso Messini ha deciso di farsi le ossa in Serie D al Grosseto
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 12:07
Il Grosseto ha annunciato il primo acquisto per il mercato di gennaio. Si tratta di Tommaso Messini, terzino della Fiorentina Primavera. Lo rende noto il club viola:
"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Tommaso Messini della Primavera viola (classe 2004), a partire dal 1 gennaio 2023, passerà, a titolo temporaneo, all'U.S. Grosseto 1912". Lo riporta Tuttomercatoweb.com
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