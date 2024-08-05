Kayode a fine gara: "Ho grandi stimoli quest'anno, devo confermarmi e migliorare"

Il giovane gioiello viola a fine gara ha detto la sua sul ritiro e sulle novità tattiche imposte quest'anno da Palladino

Il difensore della Fiorentina Mike Kayode ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti a fine partita:

"Siamo contenti, un periodo faticoso dopo tanti allenamenti e tante partite, ma servono per arrivare in forma in campionato. Il mister in questo inizio di stagione mi ha chiesto di fare il centrale e anche di giocare a sinistra, per me non cambia nulla, cerco sempre di dare il massimo. Ho grandi stimoli quest'anno, mi devo confermare e migliorare in questa stagione. Palladino fa un modulo diverso rispetto a Italiano, lui vuole che diamo sempre palla dietro, ci dobbiamo scambiare e non buttarla mai. Penso che in definitiva siamo ad un ottimo punto sia fisicamente che tatticamente".

Di Marzio annuncia: “La Fiorentina ha migliorato l’offerta, vicino l’accordo definitivo col Genoa”

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