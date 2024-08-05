Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha migliorato l'offerta, vicino l'accordo definitivo col Genoa"

Secondo l'esperto di calciomercato sarebbe vicinissima la fumata bianca per l'accordo definitivo con i rossublù per il talento islandese

Albert Gudmundsson si avvicina sempre di più alla Fiorentina. Il club viola ha migliorato la sua offerta al Genoa e ora le parti sono a pochi passi dall'accordo definitivo e dalla chiusura finale. La Fiorentina, negli scorsi giorni, aveva offerto 5 milioni per il prestito oneroso e 20 per il diritto di riscatto dell'esterno offensivo islandese. La nuova proposta consiste invece in una cifra leggermente più alta per il prestito, sui 6-7 milioni, con un riscatto tra i 18 e i 19 circa. Il Genoa chiede un altro piccolo sforzo ma le parti ora sono vicinissime all'accordo.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Gli agenti di Tessmann chiedono alla Fiorentina 2 milioni di commissioni per chiudere l’operazione

https://www.labaroviola.com/gli-agenti-di-tessmann-chiedono-alla-fiorentina-2-milioni-di-commissioni-per-chiudere-loperazione/263116/