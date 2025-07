TOP E FLOP FIORENTINA: DZEKO FA ASSIST E REGIA OFFENSIVA. SOTTIL NERVOSO, LITIGI E POCO ALTRO

Fiorentina di scena sul campo di Grosseto per l’amichevole contro la squadra biancorossa. Stefano Pioli ha schierato dal primo minuto questi 11 titolari: Martinelli; Kouadio, Parisi, Bianco, Pongracic, Kospo, Sottil, Montenegro, Dzeko, Pozzuoli, Braschi. Al minuto 60 ci sono stati i cambi, ed in campo è entrata un’altra squadra composta da Martinelli, Comuzzo, Mari, Ranieri; Dodo, Fagioli, Ndour, Gosens; Sabiri; Beltran, Kean. Ecco top e flop della partita

TOP

Dzeko: Il centravanti bosniaco si è dimostrato un vero e proprio regista offensivo, suoi i due assist per i primi 2 gol della Fiorentina. Due passaggi di prima che mettono in porta prima Braschi e poi Montenegro. Ma è un costante riferimento per la manovra viola

Fagioli: Gioca solo 30 minuti ma rispetto alla prima amichevole gioca veloce e il suo ingresso in campo regala velocità e intraprendenza. Spesso gioca di prima e questo dà imprevedibilità alla manovra viola

Sabiri: Non è stato proprio tra i migliori 3 della partita però premiamo un ragazzo che, anche soli per 30 minuti, si è mosso tanto, si è dato tanto da fare per cercare di far qualcosa. Bravo e veloce negli scambi, ha cercato di imbeccare i compagni ogni volta che era in possesso della sfera. Buoni segnali. Tanti fallo subito dal marocchino

FLOP

Sottil: Arriva alle mani con il suo avversario in una scena bruttissima da bannare completamente. Il ragazzo è nervoso, non riesce a incidere, potrebbe dominare sulla fascia ma si perde sempre in qualcosa

Parisi: Alterna cose positive e buoni spunti ad altri errori in fase di possesso, è vivace ma non riesce mai a concretizzare ed incidere davvero come potrebbe. Si perde sempre sul più bello