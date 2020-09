di Marco Collini

Oggi ai microfoni di Labaroviola.com abbiamo raggiunto Filippo Marra Cutrupi, direttore generale del Grosseto. Il quale si trova in partenza con la squadra in vista dell’odierna amichevole in programma alle 17,30 al Franchi.

Buongiorno Filippo, com’è nata l’idea dell’amichevole contro la Fiorentina?

“Abbiamo fatto conoscenza lo scorso anno nel quale avevamo in rosa un calciatore poi passato ai viola(Sessanti ndr.). Da lì abbiamo conosciuto i vari dirigenti che ci hanno gentilmente invitato per l’occasione”.

Cosa rappresenta per voi questa collaborazione?

“È un motivo di grande orgoglio per la nostra città, nonché per la società biancorossa. Avere davanti la squadra del capoluogo, la massima rappresentante della regione e fra le società più quotate in Europa è per noi uno stimolo per rivivere il calcio che conta”.

La Fiorentina ha un settore giovanile di primo livello, siete interessati a qualche ragazzo?

“Al momento non abbiamo parlato, magari sarà oggi l’occasione per intraprendere qualche discorso interessante..”.

Venite dalla promozione dalla D, che obiettivo vi ponete in questa stagione?

“La salvezza prima di tutto, speriamo che la gara di oggi ci dia benzina e morale per affrontare la stagione”.

OGGI ALLE 17,30 FIORENTINA-GROSSETO AL FRANCHI. DIRETTA TV..