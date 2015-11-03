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Notizie Amichevole Fiorentina

Formazione Fiorentina: Pioli mette in campo pochi titolarissimi. Avanti con il 3-4-2-1

24 luglio 2025 19:25

TOP E FLOP FIORENTINA: MANDRAGORA GOL ED ORDINE, IKONÈ C'È. MALE CHRISTENSEN, SPRECA KOUAMÈ

27 luglio 2024 18:09

Dubbi sulla presenza dal primo minuto di Pongracic nell'amichevole di domani contro il Bolton

25 luglio 2024 10:36

Formazione Fiorentina contro la Primavera: Kean e Tearracciano out. Bianco in mezzo, Kouamè punta

14 luglio 2024 18:09

Esodo tifosi Fiorentina a Grosseto: in 7mila per l'amichevole di stasera allo Zecchini

01 agosto 2023 09:10

Fiorentina affronta la Primavera, ultimo test prima del Monza e già tanti tifosi sugli spalti

30 dicembre 2022 11:40

Amichevoli, Nota ufficiale ACF: la primavera di Mr. Aquilani affronterà l'Athletic Calenzano

29 novembre 2022 19:41

Italiano: “Gambe e testa cariche. Dobbiamo lavorare di squadra, possiamo fare strada”

20 luglio 2021 19:29

Dg Reggiana a LV: "Dal fallimento all'amichevole contro Ribery. Oggi un premio per i tifosi"

12 settembre 2020 12:21

Esclusiva Dg Grosseto a LV: "Onorati di essere invitati per l'amichevole. Giovani viola? Stiamo collaborando.."

11 settembre 2020 13:26

Fiorentina-Grosseto si giocherà domani alle 17,30 al Franchi. Diretta tv

10 settembre 2020 21:34

Amichevole Fiorentina-Reggiana, anticipata a sabato 12/09 alle ore 18:00

07 settembre 2020 07:47

Fiorentina Lucchese 5-0 Nel segno di Ribery si archivia la seconda amichevole viola

06 settembre 2020 22:33

Fiorentina Primavera sconfitta 0-1 in amichevole contro la Pistoiese. Il tabellino

05 settembre 2020 23:33

Fiorentina Femminile, il 14 agosto amichevole contro il San Marino Academy a Gatteo a Mare

12 agosto 2020 17:51

Form. ufficiali amichevole Fiorentina-Entella. Centrocampo viola composto da Cristoforo, Benassi e Zurkowski

16 novembre 2019 15:00

Ufficiale, venerdì 11 ottobre amichevole Fiorentina-Pistoiese al Melani

07 ottobre 2019 18:30

ACF, annullata l'amichevole di sabato con l'Empoli per motivi tecnico-organizzativi

03 settembre 2019 18:16

Amichevole, Fiorentina-Bari 0-0. Due legni colpiti dai pugliesi. I baby viola poco pericolosi..

17 luglio 2019 22:02

La Fiorentina affronterà in amichevole i dilettanti della Santegidese, dove e quando...

01 ottobre 2018 12:22

(FOTO): Amichevole... Ma non troppo: contro il Duisburg nervosismo palpabile

28 luglio 2018 16:56

ACF, confermata la Opel Cup contro Mainz e Athletic Bilbao

16 luglio 2018 12:54

La Fiorentina vince 10-0 contro il Val di Fassa. Poker per Simeone, bene il giovane Montiel

11 luglio 2018 19:19

Fiorentina-Val di Fassa, segui con noi il LIVE del match

11 luglio 2018 17:16

Novanta minuti in panchina per Kalinic, si avvicina l'addio del croato...

13 agosto 2017 20:11

Amichevole, il 22 Luglio sarà Fiorentina-Bari a Moena

09 giugno 2017 12:08

Fiorentina-Trapani 2-1. Zarate scatenato, Ilicic chirurgico. Rossi..

20 luglio 2016 19:36

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