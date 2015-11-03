Notizie Amichevole Fiorentina

Formazione Fiorentina: Pioli mette in campo pochi titolarissimi. Avanti con il 3-4-2-1
24 luglio 2025 19:25
TOP E FLOP FIORENTINA: MANDRAGORA GOL ED ORDINE, IKONÈ C'È. MALE CHRISTENSEN, SPRECA KOUAMÈ
27 luglio 2024 18:09
Dubbi sulla presenza dal primo minuto di Pongracic nell'amichevole di domani contro il Bolton
25 luglio 2024 10:36
Formazione Fiorentina contro la Primavera: Kean e Tearracciano out. Bianco in mezzo, Kouamè punta
14 luglio 2024 18:09
Esodo tifosi Fiorentina a Grosseto: in 7mila per l'amichevole di stasera allo Zecchini
01 agosto 2023 09:10
Fiorentina affronta la Primavera, ultimo test prima del Monza e già tanti tifosi sugli spalti
30 dicembre 2022 11:40
Amichevoli, Nota ufficiale ACF: la primavera di Mr. Aquilani affronterà l'Athletic Calenzano
29 novembre 2022 19:41
Italiano: “Gambe e testa cariche. Dobbiamo lavorare di squadra, possiamo fare strada”
20 luglio 2021 19:29
Dg Reggiana a LV: "Dal fallimento all'amichevole contro Ribery. Oggi un premio per i tifosi"
12 settembre 2020 12:21
Esclusiva Dg Grosseto a LV: "Onorati di essere invitati per l'amichevole. Giovani viola? Stiamo collaborando.."
11 settembre 2020 13:26
Fiorentina-Grosseto si giocherà domani alle 17,30 al Franchi. Diretta tv
10 settembre 2020 21:34
Amichevole Fiorentina-Reggiana, anticipata a sabato 12/09 alle ore 18:00
07 settembre 2020 07:47
Fiorentina Lucchese 5-0 Nel segno di Ribery si archivia la seconda amichevole viola
06 settembre 2020 22:33
Fiorentina Primavera sconfitta 0-1 in amichevole contro la Pistoiese. Il tabellino
05 settembre 2020 23:33
Fiorentina Femminile, il 14 agosto amichevole contro il San Marino Academy a Gatteo a Mare
12 agosto 2020 17:51
Form. ufficiali amichevole Fiorentina-Entella. Centrocampo viola composto da Cristoforo, Benassi e Zurkowski
16 novembre 2019 15:00
Ufficiale, venerdì 11 ottobre amichevole Fiorentina-Pistoiese al Melani
07 ottobre 2019 18:30
ACF, annullata l'amichevole di sabato con l'Empoli per motivi tecnico-organizzativi
03 settembre 2019 18:16
Amichevole, Fiorentina-Bari 0-0. Due legni colpiti dai pugliesi. I baby viola poco pericolosi..
17 luglio 2019 22:02
La Fiorentina affronterà in amichevole i dilettanti della Santegidese, dove e quando...
01 ottobre 2018 12:22
(FOTO): Amichevole... Ma non troppo: contro il Duisburg nervosismo palpabile
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La Fiorentina vince 10-0 contro il Val di Fassa. Poker per Simeone, bene il giovane Montiel
11 luglio 2018 19:19
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Novanta minuti in panchina per Kalinic, si avvicina l'addio del croato...
13 agosto 2017 20:11
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09 giugno 2017 12:08
Fiorentina-Trapani 2-1. Zarate scatenato, Ilicic chirurgico. Rossi..
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