Form. ufficiali amichevole Fiorentina-Entella. Centrocampo viola composto da Cristoforo, Benassi e Zurkowski
16 novembre 2019 15:00
Ecco le formazioni ufficiali dell'amichevole che si terrà oggi alle 15.00 Fiorentina-Entella.
Fiorentina: Terracciano, Venuti, Rasmussen, Ceccherini, Ghezzal, Cristoforo, Benassi, Zurkowski, Dalbert, Boateng, Ribery. Entella: Borra, Chiosa, Crialese, De Luca, Settembrini, Morra, Adorjan, Coppolaro, Toscano, Sernicola, Coulibaly.