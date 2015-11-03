Notizie Entella Fiorentina

Il Cagliari, primo avversario viola in campionato, passa con fatica contro l'Entella ai rigori
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Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento
10 maggio 2021 17:08
Venuti su Instagram: "È un’amichevole e l’importanza è relativa, ma per me vale molto"
17 novembre 2019 09:58
Form. ufficiali amichevole Fiorentina-Entella. Centrocampo viola composto da Cristoforo, Benassi e Zurkowski
16 novembre 2019 15:00
Niente riposo durante la sosta delle nazionali: sabato 16 novembre amichevole al Franchi contro la Virtus Entella
06 novembre 2019 13:36
TMW, duello ligure tra Entella e Spezia per Gori. La Fiorentina lo cede solo in prestito
27 agosto 2019 23:57
Papà Zaniolo: "È stato male quando la Fiorentina lo ha scartato, ancora oggi..."
09 gennaio 2019 11:18
Retroscena Zaniolo: "Ecco tutta la verità sul suo addio alla Fiorentina. Corvino non lo scartò, ma..."
05 dicembre 2018 10:09
Zaniolo:"Per i viola non ero importante, così preferii L'Entella". Il racconto dell'addio alla Fiorentina
09 novembre 2018 18:46
Clamoroso Cassano: "Smetto con il calcio, chiedo scusa all'Entella..." La lettera d'addio
13 ottobre 2018 12:42
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