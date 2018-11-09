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Zaniolo:"Per i viola non ero importante, così preferii L'Entella". Il racconto dell'addio alla Fiorentina

In una lunga intervista al sito ultimouomo.com l'ex viola ora alla Roma Niccolò Zaniolo ha parlato anche del suo addio alla società viola:  "Ho cominciato la mia carriera nel Genoa, poi sono stato acq...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2018 18:46
Zaniolo:"Per i viola non ero importante, così preferii L'Entella". Il racconto dell'addio alla Fiorentina - ESCLUSIVA AS ROMAFoto Fabio Rossi/AS Roma/ LaPresse 31/05/2017 Roma ( Italia) Sport Calcio Zaniolo firma il contratto con l&#x2019;AS Roma - Centro Sportivo &#x201c;Fulvio Bernardini&#x201d; Nella foto: Nicol&#xf2; Zaniolo EXCLUSIVE AS ROMA Photo Fa
ESCLUSIVA AS ROMAFoto Fabio Rossi/AS Roma/ LaPresse 31/05/2017 Roma ( Italia) Sport Calcio Zaniolo firma il contratto con l&#x2019;AS Roma - Centro Sportivo &#x201c;Fulvio Bernardini&#x201d; Nella foto: Nicol&#xf2; Zaniolo EXCLUSIVE AS ROMA Photo Fa
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In una lunga intervista al sito ultimouomo.com l'ex viola ora alla Roma Niccolò Zaniolo ha parlato anche del suo addio alla società viola:  "Ho cominciato la mia carriera nel Genoa, poi sono stato acquistato dalla Fiorentina, sono rimasto lì 7 stagioni ma poi hanno fatto altre scelte, prendendo giocatori che servivano di più alla primavera della Fiorentina e io sono andato all’Entella. I viola preferivano mandarmi in prestito, io ho scelto di farmi lasciare il cartellino e scegliere io dove andare, anche perché non ero mai stato al centro del progetto della Fiorentina. Se avessi fatto male all’Entella rischiavo di dover rimanere a giocare in categorie meno nobili. Professionista? A dire la verità neanche ora mi ci sento".

Fonte: Ultimouomo.com

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