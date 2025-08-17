Il Cagliari, primo avversario viola in campionato, passa con fatica contro l'Entella ai rigori

I sardi hanno faticato molto per avere la meglio sui liguri che non hanno demeritato affatto nella gara di ieri

Il Cagliari del nuovo tecnico Pisacane e primo avversario viola in campionato passa con fatica contro l'Entella neopromossa in Serie B. I liguri hanno giocato una gara solida dove potevano raccogliere anche più di quanto sono riusciti a fare nonostante la differenza tecnica e di categoria, si sono presentati in Sardegna sulle ali dell'entusiasmo del successo sulla Ternana e hanno impensierito i rossoblù che erano passati in vantaggio con Piccoli, corteggiato pure dalla Fiorentina, allo scadere del primo tempo poi nella ripresa il Cagliari avrebbe potuto chiudere il match, ma Mina, ex viola, ha tirato alle stelle il rigore della sicurezza. Nell'azione successiva, i liguri hanno trovato il pareggio quasi insperato con lo sfortunato autogol di Deiola che ha deviato un cross nella sua porta per anticipare l'avversario e questo ha portato la partita ai rigori dove per i sardi ha sbagliato Adopo, mentre nei liguri fatali gli errori di Karic e Marconi.