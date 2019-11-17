Venuti su Instagram: "È un’amichevole e l’importanza è relativa, ma per me vale molto"
Il difensore viola, Lorenzo Venuti ha postato sul suo profilo Instagram una sua foto della sfida contro l’Entella mentre Franck Ribery lo abbraccia.Una didascalia breve ma ricca di significato:“È un’a...
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 09:58
Il difensore viola, Lorenzo Venuti ha postato sul suo profilo Instagram una sua foto della sfida contro l’Entella mentre Franck Ribery lo abbraccia.
Una didascalia breve ma ricca di significato:
“È un’amichevole e l’importanza è relativa, ma per me vale molto ©️⚜️⚽️ Grazie frero @franckribery7 ❤️ #fiorentina #amichevole #da13 #forzaviola”
Ecco il post: