TMW, duello ligure tra Entella e Spezia per Gori. La Fiorentina lo cede solo in prestito
Il futuro di Gabriele Gori, attaccante classe '99 di proprietà della Fiorentina, potrebbe essere ancora in serie B. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW infatti, Entella e Spezia sono pronte...
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2019 23:57
Il futuro di Gabriele Gori, attaccante classe '99 di proprietà della Fiorentina, potrebbe essere ancora in serie B. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW infatti, Entella e Spezia sono pronte a darsi battaglia per la giovane punta. La Fiorentina cede il giocatore solo in prestito.