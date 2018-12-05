Retroscena Zaniolo: "Ecco tutta la verità sul suo addio alla Fiorentina. Corvino non lo scartò, ma..."

Sul Corriere dello Sport di oggi troviamo una pagina intera dedicata a Nicolò Zaniolo, che dopo la grande prestazione contro l’Inter di domenica sera si sta guadagnando le luci della ribalta. All’inte...

Sul Corriere dello Sport di oggi troviamo una pagina intera dedicata a Nicolò Zaniolo, che dopo la grande prestazione contro l’Inter di domenica sera si sta guadagnando le luci della ribalta. All’interno del profilo approfondito, realizzato da quotidiano sportivo, si parla anche di Fiorentina, e si chiarisce come in realtà si sia arrivati all’addio tra il ragazzo ed il club gigliato, nel 2016. “Non è esatto dire che la Fiorentina lo scartò nel 2016, in realtà Corvino voleva fargli firmare un contratto da professionista e poi girarlo in prestito per tenerlo sotto controllo. Fu il ragazzo, con il padre Igor, a decidere di andare via per essere padrone del proprio destino: da lì l’Entella e poi l’Inter, che lo acquistò per 2 milioni". E' dunque inesatto quello che solo diceva il ragazzo solo ieri clicca qui