Zaniolo rivela: “Mi hanno svincolato perché a Firenze dovevano arrivare giocatori più forti...”

Sulle pagine odierne de La Repubblica, all’articolo di Matteo Dovellini, c’è un’analisi che riguarda Niccolò Zaniolo, giocatore in forza alla Roma, ex Fiorentina, il quale sta facendo faville in giall...

Sulle pagine odierne de La Repubblica, all’articolo di Matteo Dovellini, c’è un’analisi che riguarda Niccolò Zaniolo, giocatore in forza alla Roma, ex Fiorentina, il quale sta facendo faville in giallorosso.

“Quest’estate la Fiorentina mi ha svincolato all’ultimo giorno di mercato, dicendomi che stavano arrivando giocatori da fuori, ed evidentemente erano più forti di me...” .

E nel frattempo Francesco Totti lo incorona:

“È esplosivo e gioca con semplicità, può diventare un grande ma non diteglielo... Non vorrei invertisse la rotta per colpa mia...”

A Firenze, è solo un rimpianto, il centrocampista classe ‘99 avrebbe fatto comodo eccome...