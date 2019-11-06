Niente riposo durante la sosta delle nazionali: sabato 16 novembre amichevole al Franchi contro la Virtus Entella
Niente riposo per la Fiorentina durante la sosta per le nazionali. Lo annuncia il sito ufficiale del club viola, informando che la viola giocherà un'amichevole contro l'Entella Chiavari. "Sabato 16 No...
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2019 13:36
Niente riposo per la Fiorentina durante la sosta per le nazionali. Lo annuncia il sito ufficiale del club viola, informando che la viola giocherà un'amichevole contro l'Entella Chiavari. "Sabato 16 Novembre alle ore 15:00 allo Stadio Artemio Franchi la Fiorentina disputerà un’amichevole contro la Virtus Entella. Il Club viola informa i propri tifosi che i biglietti per la gara saranno in vendita a partire da oggi, mercoledì 6 Novembre, alle ore 15:00".