Fiorentina affronta la Primavera, ultimo test prima del Monza e già tanti tifosi sugli spalti

Tra poco inizierà l’allenamento congiunto tra la Fiorentina e la Primavera Viola, si tratta dell’ultima amichevole per la prima squadra in vista della ripresa del campionato. Per l’occasione la Fiorentina ha deciso di aprire al pubblico l’allenamento di oggi: tanti i tifosi che stanno prendendo posto in Maratona per assistere alla partita e primi cori di sostegno per la squadra all’entrata in campo dei giocatori.

