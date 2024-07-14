Formazione Fiorentina contro la Primavera: Kean e Tearracciano out. Bianco in mezzo, Kouamè punta
Il primo undici di mister Palladino: Terracciano e Kean non sono a disposizione, in porta Christensen, si rivede Sottil dopo l'infortunio
Tra poco meno di mezz'ora la Fiorentina scenderà in campo al Viola Park per la prima amichevole del ritiro estivo contro la Primavera Viola. Ecco la formazione scelta da mister Raffaele Palladino, considerate anche le assenze di Pietro Terracciano e Moise Kean che non saranno a disposizione per il match di oggi:
Modulo 3-4-2-1: Christensen, Kayode, Ranieri, Biraghi, Dodò, Mandragora, Bianco, Parisi, Sottil, Brekalo, Kouamè.
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