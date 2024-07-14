Labaro Viola

Formazione Fiorentina contro la Primavera: Kean e Tearracciano out. Bianco in mezzo, Kouamè punta

Il primo undici di mister Palladino: Terracciano e Kean non sono a disposizione, in porta Christensen, si rivede Sottil dopo l'infortunio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2024 18:09
Formazione Fiorentina contro la Primavera: Kean e Tearracciano out. Bianco in mezzo, Kouamè punta -
News
Fiorentina
Amichevole
Fiorentina Primavera
Ritiro Fiorentina
Viola Park
Condividi

Tra poco meno di mezz'ora la Fiorentina scenderà in campo al Viola Park per la prima amichevole del ritiro estivo contro la Primavera Viola. Ecco la formazione scelta da mister Raffaele Palladino, considerate anche le assenze di Pietro Terracciano e Moise Kean che non saranno a disposizione per il match di oggi:

Modulo 3-4-2-1: Christensen, Kayode, Ranieri, Biraghi, Dodò, Mandragora, Bianco, Parisi, Sottil, Brekalo, Kouamè.

CONTINUA LA TRATTATIVA CON GLI INGLESI PER MILENKOVIC. LE ULTIME SULL'OFFERTA

https://www.labaroviola.com/sportmediaset-la-fiorentina-vuole-almeno-20-milioni-per-milenkovic-si-cerca-laccordo-con-il-nottingham/260705/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok