Sportmediaset, La Fiorentina vuole almeno 20 milioni per Milenkovic. Si cerca l'accordo con il Nottingham

Sirene inglesi per Nikola Milenkovic. Il giocatore della Fiorentina piace molto al Nottingham Forest, che fa sul serio. Il club inglese, infatti, avrebbe già ha inviato una proposta ufficiale alla vio...

Sirene inglesi per Nikola Milenkovic. Il giocatore della Fiorentina piace molto al Nottingham Forest, che fa sul serio. Il club inglese, infatti, avrebbe già ha inviato una proposta ufficiale alla viola. La trattativa non sarà semplice, come riportato dal giornalista Fabrizio Romano. Gli inglesi hanno messo sul tavolo 13 milioni di sterline, la Fiorentina però ne vuole almeno 20. Si continua a lavorare per trovare un accordo, che non sembra poi così lontano. Lo scrive Sportmediaset.

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