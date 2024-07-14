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Sportmediaset, La Fiorentina vuole almeno 20 milioni per Milenkovic. Si cerca l'accordo con il Nottingham

Sirene inglesi per Nikola Milenkovic. Il giocatore della Fiorentina piace molto al Nottingham Forest, che fa sul serio. Il club inglese, infatti, avrebbe già ha inviato una proposta ufficiale alla vio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2024 17:21
Sportmediaset, La Fiorentina vuole almeno 20 milioni per Milenkovic. Si cerca l'accordo con il Nottingham - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sirene inglesi per Nikola Milenkovic. Il giocatore della Fiorentina piace molto al Nottingham Forest, che fa sul serio. Il club inglese, infatti, avrebbe già ha inviato una proposta ufficiale alla viola. La trattativa non sarà semplice, come riportato dal giornalista Fabrizio Romano. Gli inglesi hanno messo sul tavolo 13 milioni di sterline, la Fiorentina però ne vuole almeno 20. Si continua a lavorare per trovare un accordo, che non sembra poi così lontano. Lo scrive Sportmediaset.

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