Pedullà: "Per Ikoné potrebbero materializzarsi Qatar o Arabia. Nzola? Il Cagliari aveva fatto qualche sondaggio"

Tramite il proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà, ha fatto il punto della situazione su Jonathan Ikoné e Mbala Nzola, entrambi in uscita dalla Fiorentina: "Situazione abbastanza complicata. Entrambi...

Tramite il proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà, ha fatto il punto della situazione su Jonathan Ikoné e Mbala Nzola, entrambi in uscita dalla Fiorentina: "Situazione abbastanza complicata. Entrambi si sono allenati a parte in questi primi giorni agli ordini di Palladino, entrambi sono sul mercato ed è chiaro che la Fiorentina voglia rientrare negli investimenti fatti. Si trattava di una doppia cifra in entrambi i casi, è chiaro che la Fiorentina non si accontenti dei 6-7 milioni. L'Arabia o il Qatar sono due situazioni che si possono materializzare. Per quanto riguarda Nzola, mi aspetto qualcuno in Italia che non chieda il prestito, ad esempio il Cagliari che aveva fatto qualche sondaggio. O aprendo il mercato in Arabia il 17 luglio, si materializzi qualcuno. Mi sembra un profilo da Arabia per la stazza e per la predisposizione, ma non è un'offesa. Entrambi sono prigionieri di sé stessi più che della Fiorentina: il ciclo è finito e bisogna ripartire da un'altra situazione".

MARTINELLI: “SPERO DI CONVINCERE PALLADINO A FARMI GIOCARE QUALCHE PARTITA. A BERGAMO ERO TESO”

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