La Fiorentina vince 10-0 contro il Val di Fassa. Poker per Simeone, bene il giovane Montiel
Buona la prima per la Fiorentina che contro il Val di Fassa trova la via del gol per ben 10 volte. Ottima prova di Simeone e Montiel..
La Fiorentina vince la prima amichevole stagionale contro la rappresentativa locale del Val di Fassa. Apre le marcatura Vitor Hugo con un imperioso stacco di testa su calcio d'angolo. Lo seguono 4 reti di Simeone intervallati dal gol di Chiesa al volo. Nel secondo tempo girandola di cambi per Pioli che sostituisce un inoperoso Lafont, Chiesa, Simeone e il resto degli iniziali otto. Pronti via e è Cristoforo a segnare la rete dell'8-0 in apertura di secondo tempo grazie a un destro sugli sviluppi di corner. La nona rete la segna il giovane Montiel, uno dei migliori della partita, grazie a un sinistro chirurgico. A pochi secondi dalla fine il 10-0 lo segna nella proprio porta un difensore locale sfortunato dopo un rimpallo.
Buon allenamento per i viola che, TAS permettendo, dovranno mettere al più presto minuti nelle gambe per le partite di Europa League