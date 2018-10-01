La Fiorentina affronterà in amichevole i dilettanti della Santegidese, dove e quando...

Amichevole di lusso per i dilettanti della Santegidese, compagine abruzzese militante nel campionato di Promozione. La squadra di San'Egidio alla Vibrata affronterà infatti la Fiorentina, lieta di osp...

Amichevole di lusso per i dilettanti della Santegidese, compagine abruzzese militante nel campionato di Promozione. La squadra di San'Egidio alla Vibrata affronterà infatti la Fiorentina, lieta di ospitarla allo stadio "Artemio Franchi", per un test match.

La squadra di Pioli, prima della trasferta di Roma che la vedrà impegnata contro la Lazio, potrà sfruttare la partitella per oliare i meccanismi e limare gli ultimi dettagli. Dove e quando?

Giovedì 4 ottobre, sul terreno di casa. La L'incontro, tuttavia, si svolgerà a porte chiuse ed i tifosi non potranno assistere all'uscita settimanale dei viola.

Grande felicità invece per la Santegidese che, attraverso i suoi profili social, si è detta orgogliosa di prendere parte all'evento ed ha colto l'occasione per ringraziare sia il proprio sponsor che la famiglia Della Valle.