Labaro Viola

ACF, annullata l'amichevole di sabato con l'Empoli per motivi tecnico-organizzativi

ACF Fiorentina comunica che l’amichevole con l’Empoli, inizialmente programmata per sabato 7 settembre alle ore 19.00 presso lo Stadio Carlo Castellani, è stata annullata per motivi tecnico-organizzat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2019 18:16
ACF, annullata l'amichevole di sabato con l'Empoli per motivi tecnico-organizzativi -
News
Fiorentina
Empoli
Amichevole
Condividi

ACF Fiorentina comunica che l’amichevole con l’Empoli, inizialmente programmata per sabato 7 settembre alle ore 19.00 presso lo Stadio Carlo Castellani, è stata annullata per motivi tecnico-organizzativi.

 

Violachannel

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok