ACF, annullata l'amichevole di sabato con l'Empoli per motivi tecnico-organizzativi
ACF Fiorentina comunica che l’amichevole con l’Empoli, inizialmente programmata per sabato 7 settembre alle ore 19.00 presso lo Stadio Carlo Castellani, è stata annullata per motivi tecnico-organizzat...
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2019 18:16
ACF Fiorentina comunica che l’amichevole con l’Empoli, inizialmente programmata per sabato 7 settembre alle ore 19.00 presso lo Stadio Carlo Castellani, è stata annullata per motivi tecnico-organizzativi.
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