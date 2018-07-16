ACF, confermata la Opel Cup contro Mainz e Athletic Bilbao

Domenica, 5 Agosto, all’Opel Arena di Mainz (Germania), si terrà l’OPEL CUP. Al triangolare, con partite da 45 minuti, parteciperanno, oltre al Club viola, anche la squadra locale del Mainz e l’Athletic Club Bilbao.

Domenica, 5 Agosto, all’Opel Arena di Mainz (Germania), si terrà l’OPEL CUP.

Al triangolare, con partite da 45 minuti, parteciperanno, oltre al Club viola, anche la squadra locale del Mainz e l’Athletic Club Bilbao.

Il torneo avrà inizio alle 13:00 con il match tra Fiorentina e Athletic Club Bilbao, alle 14:00 scenderanno in campo Mainz e Athletic Club e infine alle 15:00 i gigliati chiuderanno il triangolare affrontando il Bilbao