Dubbi sulla presenza dal primo minuto di Pongracic nell'amichevole di domani contro il Bolton
In vista dell'amichevole di domani contro il Bolton, la presenza dal primo minuto di Pongracic è in dubbio vista la forma fisica non al top
In vista dell'amichevole di domani tra Fiorentina e Bolton, prevista per le 20:30 ora italiana, il ritiro della squadra viola prosegue senza intoppi. Ieri i giocatori hanno svolto una doppia seduta di allenamento, mentre oggi effettueranno una sessione pomeridiana.
Tra i nuovi arrivi, Pongracic potrebbe non essere ancora disponibile, poiché permangono dubbi sulla sua condizione fisica. La sua presenza dal primo minuto rimane altamente incerta, come riportato da La Nazione.
Nazione: "Accordo tra Fiorentina e Colpani, accordo vicino ai 18 milioni"
https://www.labaroviola.com/nazione-colpani-ha-dato-lok-al-trasferimento-alla-fiorentina-laccordo-puo-arrivare-a-18-milioni/261855/