Nazione: "Colpani ha dato l'ok al trasferimento alla Fiorentina, l'accordo può arrivare a 18 milioni"
Si respira fiducia sull'andata a buon fine della trattativa
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2024 07:36
Andrea Colpani, il calciatore avrebbe già dato l'ok ad un trasferimento sulle rive dell'Arno e nonostante la difficoltà della trattativa nell'aria si respira fiducia. Il punto d'incontro può essere trovato intorno ai 18 milioni, con prestito oneroso e riscatto che diventerà obbligatorio al verificarsi di alcune condizioni. Qui ruota la trattativa, con Galliani che vuole avere la certezza di monetizzare la prossima estate. Lo scrive La Nazione.