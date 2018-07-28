(FOTO): Amichevole... Ma non troppo: contro il Duisburg nervosismo palpabile
Al 45’ Lafont ed un attaccante locale sono andati “testa a testa” si poi il solito polverone che il direttore di gara ha messo a tacere sancendo la fine della gara: di fatto è questo lo specchio della...
A cura di Gabriele Caldieron
28 luglio 2018 16:56
Al 45’ Lafont ed un attaccante locale sono andati “testa a testa” si poi il solito polverone che il direttore di gara ha messo a tacere sancendo la fine della gara: di fatto è questo lo specchio della “mini partita” contro il Duisburg con due ammonizioni dei locali sicuramente in ritardo nei contrasti... Amichevole si, ma non troppo...
Gabriele Caldieron