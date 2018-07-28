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(FOTO): Amichevole... Ma non troppo: contro il Duisburg nervosismo palpabile

Al 45’ Lafont ed un attaccante locale sono andati “testa a testa” si poi il solito polverone che il direttore di gara ha messo a tacere sancendo la fine della gara: di fatto è questo lo specchio della...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
28 luglio 2018 16:56
(FOTO): Amichevole... Ma non troppo: contro il Duisburg nervosismo palpabile -
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Al 45’ Lafont ed un attaccante locale sono andati “testa a testa” si poi il solito polverone che il direttore di gara ha messo a tacere sancendo la fine della gara: di fatto è questo lo specchio della “mini partita” contro il Duisburg con due ammonizioni dei locali sicuramente in ritardo nei contrasti... Amichevole si, ma non troppo...

Gabriele Caldieron

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