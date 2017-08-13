Novanta minuti in panchina per Kalinic, si avvicina l'addio del croato...

Nikola Kalinic e la Fiorentina sono sempre più lontani. Nell'amichevole di quest'oggi contro il Parma infatti, ha trascorso l'intera gara seduto in panchina, senza neanche partecipare al riscaldamento...

A cura di Redazione Labaroviola 13 agosto 2017 20:11

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.

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