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Novanta minuti in panchina per Kalinic, si avvicina l'addio del croato...

Nikola Kalinic e la Fiorentina sono sempre più lontani. Nell'amichevole di quest'oggi contro il Parma infatti, ha trascorso l'intera gara seduto in panchina, senza neanche partecipare al riscaldamento...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2017 20:11
Novanta minuti in panchina per Kalinic, si avvicina l'addio del croato... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Nikola Kalinic e la Fiorentina sono sempre più lontani. Nell'amichevole di quest'oggi contro il Parma infatti, ha trascorso l'intera gara seduto in panchina, senza neanche partecipare al riscaldamento coi compagni. Addio che si avvicina dunque per il croato che, giunti a questo punto, non fa più parte del progetto di Stefano Pioli e attende fiducioso il rilancio del Milan...

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