Italiano: “Gambe e testa cariche. Dobbiamo lavorare di squadra, possiamo fare strada”

Mister Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni della sala stampa presso il centro sportivo Benatti al termine della termine dell’amichevole vinta contro i tedeschi dell’Ostermünchen. Ecco le sue parole:

ASPETTI POSITIVI “I ragazzi si sono applicati su quello che abbiamo fatto in questi giorni, la testa e le gambe sono piene di concetti e andare in campo e riproporli non è facile. Abbiamo la possibilità di andare in campo e fare meglio, i ragazzi però hanno fatto il meglio che potevano. Ringraziamo anche i nostri avversari per l’amichevole che è stata fatta: ci tengo a non perdere calciatori e che nessuno si faccia male. Non è semplice ma il fatto che tutti si siani sforzati mi è piaciuto”.

CATENE ESTERNE “Da quando siamo qua lavoriamo tutti allo stesso modo, ci sono calciatori che spesso hanno lavorato con questo sistema di gioco, è gente che sa fare questo tipo di calcio. Ho chiesto ai miei ragazzi di lavorare insieme: meglio fare pochi gol ma farlu su qualcosa di costuito e preparato. Le catene hanno lavorato bene anche nel secondo tempo, specie negli ultimi 16 metri”.

DIFESA A QUATTRO: “Mi è dispiaciuto subire gol anche oggi, anche se abbiamo subito poco. Nel calcio moderno devi saper fare la difesa in tutti i modi, oggi siamo stati sia a quattro sia a tre: è questione di lettura delle situazione e di corsa in avanti. La disponibilità la chiederò sempre anche se oggi la difesa è poco valutabile ma ho apprezzato la disponibilità”.

CALCIO DI ITALIANO: “Mi viene da ridere. Il mio calcio è fatto di undici giocatori e un pallone, come sempre: magari qualcuno ha i propri smarcamenti o sviluppi di gioco. Se qualcuno era abituato in maniera diversa magari adesso può avere un momento di confusione. Questo è un momento in cui ci va messa la testa e dobbiamo lavorare di squadra”.

VLAHOVIC “Giocare con un compagno accanto o essere terminale offensivo da solo è diverso per lui: deve dare una mano nella costruzione ma essere anche punto di riferimento. Oggi ha sbagliato tanti gol, ma spero che tutto ciò non avvenga in futuro. Ma se tutti avessero il suo spirito si può fare davvero tanta strada”.

