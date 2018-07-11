Fiorentina-Val di Fassa, segui con noi il LIVE del match
Sta per andare in scena la prima uscita stagionale della Fiorentina contro il team locale del Val di Fassa. Questa la formazione scelta dal tecnico viola Stefano Pioli
15.25- Sta per andare in scena la prima uscita stagionale della Fiorentina contro il team locale del Val di Fassa. Questa la formazione scelta dal tecnico viola Stefano Pioli: Fiorentina: Lafont; Diks, Pezzella (C), Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Eysseric, Simeone, Chiesa.
8' GOL della Fiorentina! Il primo gol della stagione lo segna Hugo da calcio d'angolo. Imperioso stacco del brasiliano sul secondo palo che non sbaglia
13' GOL della Fiorentina! Palla di Chiesa peer Diks che di prima mette in mezzo. Sul tap in va Eysseric che non sbaglia
15' GOL della Fiorentina! Palla in verticale di Dabo per Simeone che da davanti alla porta non sbaglia. Arriva così la prima rete del Cholito
17' GOL della Fiorentina! Doppio passo bruciante di Chiesa che scarta il difensore. Davanti al portiere poi, non sbaglia
28' Fiorentina ovviamente in possesso totale della gara. Spicca per ora Dabo, recuperatore continuo di palloni e tiratore dalla distanza
35' GOl Fiorentina! Ancora Simeone in rete. Cross dalla trequarti di Hugo per il Cholito che di destro non sbaglia. E' doppietta per l'argentino
40' GOL Fiorentina! Ancora Simeone per la tripletta. Chiesa sulla sinistra scarta un uomo e va sul fondo, palla dietro per Simeone che si limita ad appoggiarla dentro
42' GOL Fiorentina! Poker di Simeone su assist di un buon Diks. L'argentino riceve il passaggio in area, si gira e di sinistro segna il 7-0
--FINE PRIMO TEMPO--
Girandola di cambi. Entrano Vlahovic, Venuti, Cristoforo, Hancko, Dragowski, Saponara, Montiel, Meli, Sottil, Hristov, Olivera
3' GOL della Fiorentina! Su angolo traversa clamorosa di Hancko. Sulla ribattuta arriva Cristoforo che non sbaglia
15' Partita divertente in questa seconda frazione di gara. Spiccano il giovane Montiel e il possente Vlahovic
16' GOL della Fiorentina! Vlahovic in posizione centrale appoggia sulla destra per Montiel che di sinistro segna la rete del 9-0
18' palo di Saponara! Scavetto per il centrocampista viola che al volo di sinsitra tenta l'eurogol. Il palo gli nega una rete bellissima
30' Escono Montiel e Meli, entrano Gori e Beloko
45' GOL Fiorentina! Autorete sfortunata del difensore del Val di Fassa che dopo un contrasto con un proprio compagno di squadra, vede entrare la palla in rete