Così è (se vi pare) citando l’opera teatrale di Pirandello.



Una partita che parte così a rilento che anche Violachannel decide di non trasmettere i primi 20 minuti.

A dire il vero c’era stato un legno di Pezzella su sviluppo da calcio d’angolo battuto magistralmente da Saponara, ma lo vedremo solo negli highlights.

Appena si è ripristinato il segnale, sua maestà Franck trova ancora il legno con un sinistro ad incrociare.È il preludio al goal viola che arriva 20 minuti dopo con un ottima serpentina del Francese fortunato nei rimpalli con la retroguardia lucchese, destro piazzato all’angolino e 1-0 Viola.

Il primo tempo lascia intravedere una buona trama di gioco sulla corsia di sinistra, ma soprattutto rivediamo Lirola per la seconda volta consecutiva in quella posizione senza mai sfigurare.

Il secondo tempo inizia con il botto con Kouamè che sfrutta un corner battuto velocemente da Duncan per il 2-0.

6 minuti più tardi ci pensa ancora Ribery a liberarsi in area lestamente per il momentaneo 3-0.

Girandola di cambi con Igor e Saponara out e con Ceccherini ed Eysseric dentro.

Al 64 Lirola si insidia in area di rigore avversaria e complice una deviazione della difesa insacca il 4-0. Al 71 Il nuovo entrato Eysseric si divora il 5-0, ma il risultato viene aggiornato pochi minuti dopo con un pregievole stop e tiro di Kouamè che incrocia nell’ angolo basso.

La partita in se ha lasciato intravedere delle ottime trame di gioco, sopratutto la difesa è sempre uscita bene sbagliando pochissimi palloni e lanciando sempre bene i laterali con passaggi precisi.

Anche il centrocampo ha girato bene con Duncan mai fuori posizione e sempre pronto a far girar palla nei pressi dell’attacco viola. Saponara ha fatto un altra buona prestazione.

Menzione d’onore merita Amrabat, che non ha mai perso il pallone ed ha sempre fatto il passaggio giusto.

In attacco è stato un Ribery show, che grazie a Lirola sempre vicino a costruito parecchie azioni sull’out di sinistra. Lirola potrebbe essere una piacevole sorpresa in quella posizione. Anche Kouamè non ha sfigurato dimostrando di essere in forma, sopratutto su gli allunghi.

Curiosità. Nel finale sono entrati Agudelo e Tofol Montiel, con il secondo che non era stato nemmeno convocato per il raduno, Iachini forse ci ha ripensato e vuole dare spazio al giovane fantasista Maiorchino?

Così è (se vi pare)…

Francesco Pistola

