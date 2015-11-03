Notizie Lucchese Fiorentina

La denuncia di una calciatrice: "Sono incinta e la mia società non vuole pagarmi lo stipendio"
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Iachini: "I ragazzi hanno preso l'amichevole seriamente e con impegno. Dobbiamo accelerare"
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Fiorentina Lucchese 5-0 Nel segno di Ribery si archivia la seconda amichevole viola
06 settembre 2020 22:33
Probabile formazione Fiorentina anti-Lucchese: centrocampo reinventato, Ribery dal 1'
06 settembre 2020 17:34
Riecco Sundas: dopo la Fiorentina ora vuole la Lucchese, con qualche sassolino da togliersi...
02 dicembre 2017 12:20
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