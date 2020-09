Probabile formazione Fiorentina anti-Lucchese: centrocampo reinventato, Ribery dal 1′

Alle 19:30 al Franchi di Firenze si giocherà l’amichevole tra Fiorentina e Lucchese. Secondo La Nazione oggi in edicola, in avanti ci saranno Kouamé e Ribery. In porta ci sarà Terracciano, Ceccherini sostituirà Milenkovic, il quale è in Nazionale con Pezzella e Caceres. Sulle fasce Venuti e Lirola. Il mediano? Un’alternativa probabilmente ad Amrabat quindi Duncan-Benassi-Agudelo.

Prob. Formazione: Terracciano, Ceccherini, Pezzella, Caceres, Venuti, Duncan, Agudelo, Benassi, Lirola, Ribery, Kouamé.