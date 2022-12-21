La denuncia di una calciatrice: "Sono incinta e la mia società non vuole pagarmi lo stipendio"

Lei è Alice Pignagnoli, portiere della Lucchese che ha denunciato pubblicamente il suo club dopo la gravidanza

"Sono incinta e il club non mi vuole più pagare". La denuncia arriva dalla Serie C, dove una calciatrice è alle prese con una vicenda che l'ha "ferita come donna, madre e atleta".

Lei è Alice Pignagnoli, 34enne che difende la porta della Lucchese e in passato ha giocato per Reggiana, Milan e poi Torres. La denuncia è stata rivelata dalla giocatrice, nata a Reggio Emilia, al QN - Il resto del Carlino: "A metà ottobre ho scoperto di essere incinta per la seconda volta, l'ho comunicato al manager della Lucchese, Mario Santoro, e mi sono sentita dire che gli impegni presi in estate vanno rispettati: non era più loro intenzione pagarmi ciò che mi spetta".

Pignagnoli ha poi completato con un lungo post sui social: "Sai piccolin*, questa volta credevo di sapere tutto, di non avere paure, di non farmi sopraffare dagli eventi. Invece, anche questa volta, la vita mi ha sorpreso, e tu con lei. Sono stati mesi molto difficili. Allontanarmi dal campo è, per me, sempre un lutto a tutti gli effetti. Poi, contrariamente a quanto mi aspettassi, trovare una società ostile come la Lucchese, che mi ha ferito come donna, madre e atleta ha creato un solco profondo. Mi sono sentita sola, inutile, incapace, un giocattolo vecchio da gettare".

In chiusura, un commento sul futuro: "A giugno partorirò e dal 1 luglio sarò svincolata - conclude la calciatrice reggiana - chissà se ci sarà una società che avrà la forza di offrirmi un contratto". Lo riporta calciomercato.com

PARLA IL FRATELLO DI AMRABAT

https://www.labaroviola.com/fratello-amrabat-rivela-lo-voleva-il-tottenham-ma-non-ha-trovato-laccordo-con-la-fiorentina/196588/