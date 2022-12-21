Fratello Amrabat rivela: "Lo voleva il Tottenham ma non ha trovato l'accordo con la Fiorentina"
Il fratello del giocatore della Fiorentina Amrabat ha parlato dell'offerte che ha ricevuto e del suo futuro
A cura di Redazione Labaroviola
21 dicembre 2022 13:04
Il fratello del giocatore viola Amrabat, Nordin ha parlato dopo il quarto posto del Marocco al mondiale. Queste le sue parole: “Sono molto orgoglioso di quanto ha fatto Sofyan. Credo che i grandi club europei che dormivano ora si siano svegliati. A gennaio lo stesso Sofyan aveva già avuto colloqui con il Tottenham Hotspur, ma non c’era accordo sulla cifra da versare alla Fiorentina. Penso che chi è interessato, ora uscirà allo scoperto”
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