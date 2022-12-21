Fratello Amrabat rivela: "Lo voleva il Tottenham ma non ha trovato l'accordo con la Fiorentina"

Il fratello del giocatore della Fiorentina Amrabat ha parlato dell'offerte che ha ricevuto e del suo futuro

A cura di Redazione Labaroviola 21 dicembre 2022 13:04

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