L'interista Marcelo Brozovic finisce nei guai, è stato ripreso a cantare un coro dei nazisti

L'interista Brozovic è finito nella bufera dopo che per festeggiare il terzo posto al mondiale ha intonato canzoni naziste

Sono ore e giorni di festeggiamenti per le squadre nazionali che sono arrivate in fondo al Mondiale di Qatar 2022. Tra queste anche la Croazia, sulla quale però continuano a posarsi polemiche in merito al tenore e al tono delle celebrazioni. In un video circolato in rete, infatti, si vedono il difensore Dejan Lovren (ex Liverpool, oggi allo Zenit) e il centrocampista Marcelo Brozovic dell'Inter mentre intonano "Za Dom Spremni", con tanto di saluto utilizzato dalle truppe fasciste croate, note come Ustascia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Una sorta di corrispettivo croato del "Sieg Heil" di estrazione nazista. Lo riporta TMW

LA FIORENTINA HA DECISO DI SCARICARE VENUTI

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