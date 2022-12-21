Cor. Sport, la Fiorentina scarica Venuti, il contratto non verrà rinnovato. Il vice Dodò sarà Pierozzi

La Fiorentina dopo le prestazioni non convincenti avrebbe deciso di scaricare Venuti, puntando su Pierozzi che sta facendo benissimo in B

Il Corriere dello Sport rivela che la Fiorentina, dopo le prestazioni non troppo convincenti, ha deciso di non rinnovare il contratto a Lorenzo Venuti. Non è escluso il fatto che il terzino toscano possa chiedere di cambiare aria già nel corso del prossimo mese. Sembra già certo, sempre secondo il quotidiano, che a partire dalla prossima stagione il vice-Dodô sarà Niccolò Pierozzi, che sta facendo molto bene in B con la maglia della Reggina, squadra ai vertici della Serie B e in cui è titolare inamovibile.

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