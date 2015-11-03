Labaro Viola

Notizie Brozovic Fiorentina

L'interista Marcelo Brozovic finisce nei guai, è stato ripreso a cantare un coro dei nazisti

21 dicembre 2022 12:57

Gazzetta, Milenkovic passerà all'Inter per 15 milioni, accordo col calciatore. Si allena già con Brozovic

07 luglio 2022 11:59

Sky Sport, out Brozovic: a rischio la convocazione. Sarà Calhanoglu il regista contro la Fiorentina

18 marzo 2022 18:03

Brozovic quasi sicuramente non ce la fa per la Fiorentina, Inzaghi studia la soluzione Calhanoglu regista

18 marzo 2022 13:08

Brozovic ancora a parte: in forte dubbio per la Fiorentina. Domani la scelta di Inzaghi

17 marzo 2022 18:45

Labaro Moviola: sfuggono 3 gialli a Fabbri, non c’è rosso a Brozovic. Gonzalez in forse per il Napoli

21 settembre 2021 23:12

La viola è la terza squadra con più chilometri percorsi nell'ultimo turno

08 febbraio 2021 18:04

Brozovic la combina grossa, passa con il semaforo rosso, positivo all'alcoltest, patente ritirata

12 luglio 2020 12:45

Stellini, vice di Conte: “Contro la Fiorentina Gagliardini e Brozovic probabilmente indisponibili”

26 gennaio 2020 19:36

(FOTO): Siparietto su Instagram tra Marcelo Brozovic e Raja Nainggolan nel post partita Fiorentina-Inter…

25 febbraio 2019 11:06

Caos Inter, De Boer esclude Brozovic perché si dà alla bella vita, il calciatore protesta sui social

18 settembre 2016 14:16

Archivio

Esplora l'archivio di Brozovic

Sett. 51 Sett. 27 Sett. 11
Sett. 38 Sett. 6
Sett. 28 Sett. 4
Sett. 9
Sett. 37