Notizie Brozovic Fiorentina

L'interista Marcelo Brozovic finisce nei guai, è stato ripreso a cantare un coro dei nazisti
21 dicembre 2022 12:57
Gazzetta, Milenkovic passerà all'Inter per 15 milioni, accordo col calciatore. Si allena già con Brozovic
07 luglio 2022 11:59
Sky Sport, out Brozovic: a rischio la convocazione. Sarà Calhanoglu il regista contro la Fiorentina
18 marzo 2022 18:03
Brozovic quasi sicuramente non ce la fa per la Fiorentina, Inzaghi studia la soluzione Calhanoglu regista
18 marzo 2022 13:08
Brozovic ancora a parte: in forte dubbio per la Fiorentina. Domani la scelta di Inzaghi
17 marzo 2022 18:45
Labaro Moviola: sfuggono 3 gialli a Fabbri, non c’è rosso a Brozovic. Gonzalez in forse per il Napoli
21 settembre 2021 23:12
La viola è la terza squadra con più chilometri percorsi nell'ultimo turno
08 febbraio 2021 18:04
Brozovic la combina grossa, passa con il semaforo rosso, positivo all'alcoltest, patente ritirata
12 luglio 2020 12:45
Stellini, vice di Conte: “Contro la Fiorentina Gagliardini e Brozovic probabilmente indisponibili”
26 gennaio 2020 19:36
(FOTO): Siparietto su Instagram tra Marcelo Brozovic e Raja Nainggolan nel post partita Fiorentina-Inter…
25 febbraio 2019 11:06
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