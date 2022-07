La Gazzetta dello Sport parla del futuro di Milenkovic. Secondo il quotidiano, il difensore serbo in questi giorni si è allenato con Marcelo Brozovic in attesa del suo passaggio all’Inter. Infatti, la Fiorentina lo lascerà partire per 15 milioni e il serbo ha già un accordo di massima con la dirigenza neroazzurra.

RIBERY PARLA DI FIRENZE E DI VLAHOVIC