Sky Sport, out Brozovic: a rischio la convocazione. Sarà Calhanoglu il regista contro la Fiorentina
Non recupera Brozovic. Inzaghi pronto a lanciare Calhanoglu in cabina di regia contro la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2022 18:03
Non ce la fa Marcelo Brozovic. Arrivano brutte notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. Il regista croato non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio accusato ad Anfield e sicuramente non farà parte della formazione iniziale dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da Sky Sport Brozovic potrebbe anche non essere convocato domani. Al suo posto in cabina di regia ci sarà Hakan Calhanoglu.
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