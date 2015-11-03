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Notizie Calhanoglu Fiorentina

Nainggolan senza freni: si mette sopra tutti e incorona solo pochi rivali: “Io meglio degli altri”

01 maggio 2026 23:02

Inter nel caos, Lautaro: "Chi vuole vada via". Calhanoglu risponde: "Vero leader non cerca colpevoli"

01 luglio 2025 16:18

Inzaghi e Calhanoglu patteggiano per il caso ultras: saltano il Verona. A rischio anche Calabria al Bologna

01 maggio 2025 13:02

Da Milano: Calhanoglu da valutare per la Fiorentina. Acerbi spera in una maglia da titolare

05 febbraio 2025 18:00

Buone notizie per l'Inter: Calhanoglu in gruppo, ci sarà contro il Milan e contro la Fiorentina

30 gennaio 2025 14:04

Calhanoglu: "L'Inter dedica il premio di società dell'anno a Bove, è stata una cosa molto difficile"

02 dicembre 2024 22:47

Buone notizie per l'Inter: escluse lesioni per Calhanoglu, ci sarà contro la Fiorentina

21 novembre 2024 13:19

Calhanoglu rischia 3 giornate di squalifica per aver avuto rapporti con il capo della Curva Nord dell'Inter

19 novembre 2024 11:03

Calhanoglu infortunato in nazionale: salterà il Verona, l'Inter lo valuterà per la sfida contro la Fiorentina

18 novembre 2024 13:38

Primato per Arthur nella classifica "precisione passaggi": inseguono Lobotka e Calhanoglu

05 febbraio 2024 14:10

Inter: Inzaghi sceglie un centrocampo totalmente rivoluzionato stasera al Franchi

28 gennaio 2024 14:14

Impallomeni: "Inter squadra forte, ma senza Barella e Calhanoglu sarà molto difficile a Firenze"

24 gennaio 2024 17:03

Una brutta notizia per l'Inter prima della Fiorentina: non ci sarà Calhanoglu, distrazione muscolare

30 marzo 2023 14:36

Sky Sport, out Brozovic: a rischio la convocazione. Sarà Calhanoglu il regista contro la Fiorentina

18 marzo 2022 18:03

Brozovic quasi sicuramente non ce la fa per la Fiorentina, Inzaghi studia la soluzione Calhanoglu regista

18 marzo 2022 13:08

Fiorentina-Inter, Vlahovic, Bonaventura e Milenkovic protagonisti dei duelli chiave del match

21 settembre 2021 12:58

Sportmediaset, sondaggio della Fiorentina per Calhanoglu. Il turco è in scadenza con il Milan

11 giugno 2021 14:29

Sport Mediaset, Gattuso vuole portare Calhanoglu alla Fiorentina, iniziata opera di convincimento

31 maggio 2021 14:21

Calhanoglu con un fotomontaggio cancella Rui Costa e scrive il suo nome. Ecco la foto incriminata

16 ottobre 2020 19:30

Badelj: "Finalmente è arrivata la vittoria. Ora vogliamo fermare il Milan. Ribery? È un esempio per tutti"

26 settembre 2019 19:45

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