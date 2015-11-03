Notizie Calhanoglu Fiorentina

Nainggolan senza freni: si mette sopra tutti e incorona solo pochi rivali: “Io meglio degli altri”
01 maggio 2026 23:02
Inter nel caos, Lautaro: "Chi vuole vada via". Calhanoglu risponde: "Vero leader non cerca colpevoli"
01 luglio 2025 16:18
Inzaghi e Calhanoglu patteggiano per il caso ultras: saltano il Verona. A rischio anche Calabria al Bologna
01 maggio 2025 13:02
Da Milano: Calhanoglu da valutare per la Fiorentina. Acerbi spera in una maglia da titolare
05 febbraio 2025 18:00
Buone notizie per l'Inter: Calhanoglu in gruppo, ci sarà contro il Milan e contro la Fiorentina
30 gennaio 2025 14:04
Calhanoglu: "L'Inter dedica il premio di società dell'anno a Bove, è stata una cosa molto difficile"
02 dicembre 2024 22:47
Buone notizie per l'Inter: escluse lesioni per Calhanoglu, ci sarà contro la Fiorentina
21 novembre 2024 13:19
Calhanoglu rischia 3 giornate di squalifica per aver avuto rapporti con il capo della Curva Nord dell'Inter
19 novembre 2024 11:03
Calhanoglu infortunato in nazionale: salterà il Verona, l'Inter lo valuterà per la sfida contro la Fiorentina
18 novembre 2024 13:38
Primato per Arthur nella classifica "precisione passaggi": inseguono Lobotka e Calhanoglu
05 febbraio 2024 14:10
Inter: Inzaghi sceglie un centrocampo totalmente rivoluzionato stasera al Franchi
28 gennaio 2024 14:14
Impallomeni: "Inter squadra forte, ma senza Barella e Calhanoglu sarà molto difficile a Firenze"
24 gennaio 2024 17:03
Una brutta notizia per l'Inter prima della Fiorentina: non ci sarà Calhanoglu, distrazione muscolare
30 marzo 2023 14:36
Sky Sport, out Brozovic: a rischio la convocazione. Sarà Calhanoglu il regista contro la Fiorentina
18 marzo 2022 18:03
Brozovic quasi sicuramente non ce la fa per la Fiorentina, Inzaghi studia la soluzione Calhanoglu regista
18 marzo 2022 13:08
Fiorentina-Inter, Vlahovic, Bonaventura e Milenkovic protagonisti dei duelli chiave del match
21 settembre 2021 12:58
Sportmediaset, sondaggio della Fiorentina per Calhanoglu. Il turco è in scadenza con il Milan
11 giugno 2021 14:29
Sport Mediaset, Gattuso vuole portare Calhanoglu alla Fiorentina, iniziata opera di convincimento
31 maggio 2021 14:21
Calhanoglu con un fotomontaggio cancella Rui Costa e scrive il suo nome. Ecco la foto incriminata
16 ottobre 2020 19:30
Badelj: "Finalmente è arrivata la vittoria. Ora vogliamo fermare il Milan. Ribery? È un esempio per tutti"
26 settembre 2019 19:45
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