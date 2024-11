Calhanoglu rischia 3 giornate di squalifica per aver avuto rapporti con il capo della Curva Nord dell’Inter

Hakan Calhanoglu, sentito in qualità di persona informata sui fatti in merito all’inchiesta ‘Doppia Curva’ portata avanti dalla Procura di Milano, si è preso tutte le responsabilità, ammettendo, scrive Tuttosport, i rapporti con Marco Ferdico, l’allora responsabile della Curva Nord «a titolo personale, anche se l’Inter non voleva».

Il procuratore Chiné, si legge, ha già acquisito le carte e presto scatteranno i deferimenti. In base alla violazione dell’articolo 25 del Codice di Giustizia sportiva, l’Inter attende per il suo giocatore oltre a una pesante ammenda, tra 2 e 3 giornate di squalifica.

