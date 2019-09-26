Badelj: "Finalmente è arrivata la vittoria. Ora vogliamo fermare il Milan. Ribery? È un esempio per tutti"

Queste le parole rilasciate a Violachannel da Milan Badelj: "Grazie a questa vittoria sto molto bene, finalmente è arrivata, secondo me l'abbiamo meritata fin dall'inizio della stagione quando avevamo...

Queste le parole rilasciate a Violachannel da Milan Badelj: "Grazie a questa vittoria sto molto bene, finalmente è arrivata, secondo me l'abbiamo meritata fin dall'inizio della stagione quando avevamo dei forti avversari. Ora però non è finito tutto anzi ora è il momento di sfruttare la positività e di provare a vincere ogni gara. Ribery già da solo fa impatto a tutti noi, quando lo vediamo in allenamento come si comporta, come gioca, come soffre quando le cose non vanno bene è un esempio per tutti. Milan? Una squadra si ferma con intensità, lucidità e voglia di giocare. San Siro è un bellissimo stadio. Il mio connazionale, Rebic, è cresciuto tantissimo ed è un esterno pericoloso. Anche Calhanoglu che conosco da tanto, ha anche segnato qui, ha un tiro potente e non va lasciato libero. A Rebic faccio l'in bocca al lupo per tutta la stagione tranne che per la prossima partita ed il ritorno qui a Firenze".