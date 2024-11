Calhanoglu infortunato in nazionale: salterà il Verona, l’Inter lo valuterà per la sfida contro la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul ritorno in campo di Calhanoglu dopo l’infortunio con la Turchia. L’Inter lo aspetta ma il problema agli adduttori preoccupa ma per il momento il turco rimane con la sua Nazionale. Intanto sono state escluse gravi lesioni, Hakan è fermo e per il momento resta con la Turchia. Il club nerazzurro vorrebbe fare esami supplementari, ma quasi sicuramente Calhanoglu dovrà saltare la prossima partita in campionato contro l’Hellas Verona e a rischio c’è anche il Lipsia in Champions League. Lo riporta TMW.

Di conseguenza, il centrocampista turco dovrebbe esserci nel big match di domenica 1 dicembre tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri, comunque, faranno le loro valutazioni nei prossimi giorni in vista della trasferta di Firenze.

IL PUNTO SUI RIENTRI DALLE NAZIONALI