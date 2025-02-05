Da Milano: Calhanoglu da valutare per la Fiorentina. Acerbi spera in una maglia da titolare
Domani alle 20.45 si riprenderà la sfida tra Inter e Fiorentina, interrotto al 17′ a causa dell’infortunio di Bove. Secondo FCInter1908.it, Simone Inzaghi dovrà monitorare le condizioni di Hakan Calha...
Domani alle 20.45 si riprenderà la sfida tra Inter e Fiorentina, interrotto al 17′ a causa dell’infortunio di Bove. Secondo FCInter1908.it, Simone Inzaghi dovrà monitorare le condizioni di Hakan Calhanoglu, titolare nel derby ma sostituito dopo un’ora, e soprattutto di Francesco Acerbi. Il difensore, fermo da settimane, potrebbe tornare dal primo minuto per dare un turno di riposo a De Vrij, reduce da un periodo di intenso utilizzo. Dopo essere rientrato in panchina contro il Milan, Acerbi potrebbe ora ritrovare una maglia da titolare.
IL RETROSCENA DALL’INGHILTERRA: “LA FIORENTINA HA PROVATO A RIPORTARE JORGINHO IN ITALIA”
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